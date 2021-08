Tennisser Kyrgios meldt zich met knieblessure af in Winston-Salem

Tennisser Nick Kyrgios heeft zich op het laatste moment met een knieblessure afgemeld voor het toernooi in het Amerikaanse Winston-Salem. Met het oog op de US Open, het laatste grandslamtoernooi van dit jaar, geeft de Australiër de voorkeur aan een week rust.

“Ik heb al een paar weken last van mijn knie. Ik heb besloten om goed op mijn lijf te letten vanwege de US Open”, zei hij na zijn afmelding.

Kyrgios zou in de eerste ronde aantreden tegen Andy Murray. De Schot kwam nu tegenover lucky loser Noah Rubin te staan. De Amerikaan Rubin had na zijn laatste wedstrijd in de kwalificaties, die hij verloor, slechts een uur rust voordat hij moest aantreden tegen Murray. In 58 minuten ging de winst met 6-2 6-0 naar Murray.

“Het was een rare situatie”, zei Murray na de partij. “In 45 minuten kreeg ik steeds een andere tegenstander en zou ik morgen pas spelen. Maar toen werd het toch Rubin. Maar het was voor hem wel lastig, omdat hij al 2,5 uur in de hitte had gespeeld.”

Murray speelt in zijn tweede partij tegen de Amerikaan Frances Tiafoe.