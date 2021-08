Vergeer: alle 73 paralympiërs van TeamNL maken kans op medaille

Esther Vergeer doet niet aan voorspellingen over het aantal medailles dat de paralympische ploeg in Tokio gaat halen. “Ik vind het niet relevant”, zegt de chef de mission in aanloop naar de openingsceremonie op dinsdag.

“Ten eerste vind ik het moeilijk in te schatten hoe wij ervoor staan ten opzichte van de rest van de wereld en ik wil er ook geen druk op leggen bij de sporters”, zegt de voormalig rolstoeltennisster vanuit Tokio.

“Wat ik wel weet is dat wij hier met 73 atleten zijn. TeamNL heeft een superstreng selectiebeleid, dus als je hier staat, dan hoor je hier te staan en maak je kans op een medaille. De sporters zijn fit en sterk en er klaar voor. Ik heb er het volste vertrouwen in dat zij maximaal gaan presteren.”

Vergeer (40) benadrukt nog eens hoe belangrijk de Paralympische Spelen zijn als platform voor sporters met een beperking. “Alle paralympiërs die hier zijn nemen hun sport heel serieus. Ze zijn topsporters die niet onderdoen voor de olympische sporters. Ze hebben allemaal een verhaal, vaak mooi en inspirerend, maar ze kunnen ook buitengewoon goed sporten en hebben een enorme discipline. Ik denk dat zij voor alle Nederlanders een voorbeeld kunnen zijn.”

Ze ziet de paralympiërs als boegbeelden. “Of ambassadeurs, hoe je het ook wilt noemen. Het is in mijn ogen heel belangrijk dat zij zich kunnen laten zien en dat er ook groeiende aandacht is van de media. Ik hoop dat dit evenement een kickstart is voor aandacht gedurende het hele jaar. Dat je de paralympische sporters steeds vaker tegenkomt. Het is belangrijk voor kinderen met een handicap om zich daaraan op te trekken, maar ook voor het perspectief in Nederland. Mensen met een handicap horen bij de maatschappij en dat moeten we vaker laten zien.”

Vergeer roemt de inspanningen die zijn geleverd door sportkoepel NOC*NSF om de paralympische sporters te erkennen. “Zij kunnen gebruikmaken van dezelfde trainingsfaciliteiten, experts en financiële middelen als de valide sporters. Die waardering heeft de motivatie en de inzet vergroot en gezorgd voor professionalisering. Als ik naar dit TeamNL kijk op de Paralympics, dan zie ik een team vol topsporters. Dat doet dus het onderdeel zijn van en geen onderscheid maken.”