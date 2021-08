Bekritiseerde Bach terug in Tokio voor Paralympische Spelen

IOC-voorzitter Thomas Bach is teruggekeerd in Tokio voor de opening van de Paralympische Spelen. Hij kreeg kort voor hij naar de Japanse hoofdstad afreisde flinke kritiek, omdat hij eerder deze maand na afloop van de Olympische Spelen werd gezien in de luxe winkelstraat Ginza in Tokio. Dat werd beschouwd als een niet-noodzakelijk uitje, juist op het moment dat voor veel sporters strenge coronamaatregelen golden.

Volgens Japanse media hoefde de IOC-voorzitter niet in quarantaine toen hij in Japan terugkeerde voor de openingsceremonie van de Paralympische Spelen op dinsdag. De Japanse regering heeft voor hem een uitzondering gemaakt, op voorwaarde dat Bach zijn bewegingen zal beperken tot bepaalde plaatsen en evenementen. Dat zijn bijvoorbeeld de openingsceremonie in het Olympisch Stadion en zijn hotel, meldt de Japanse televisie.

In Tokio is de noodtoestand vanwege het coronavirus van kracht en worden burgers opgeroepen thuis te blijven. Bij de openingsceremonie zullen dan ook geen toeschouwers aanwezig zijn, met uitzondering van de Japanse keizer Naruhito. Ook bij de wedstrijden zullen de stadions leeg blijven.