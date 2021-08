Dressuurruiters zonder Gal naar Europees kampioenschap

Nederlands kampioen Edward Gal neemt niet deel aan het Europees kampioenschap dressuur, dat binnenkort in het Duitse Hagen wordt gehouden. Zijn ‘olympische’ paard GLOCK’s Total U.S. krijgt rust na de zesde plaats in Tokio. De ruiter vindt dat zijn troef GLOCK’s Toto Jr. momenteel niet de vorm heeft voor een groot kampioenschap.

Bondscoach Alex van Silfhout heeft gekozen voor Marlies van Baalen, Adelinde Cornelissen, Dinja van Liere en Hans Peter Minderhoud. Thamar Zweistra is aangewezen als vijfde ruiter en gaat mee naar een trainingskamp, dat binnenkort wordt gehouden. Ze krijgt daar de kans zich nog in de equipe te rijden. De titelstrijd is van 7 tot en met 12 september.

Van Silfhout: “Het is best lastig om zo kort na de Olympische Spelen tot de juiste keus te komen. De paarden die mee naar Tokio waren hebben natuurlijk eerst even rust gehad en we weten nog maar kort welke er mee kunnen naar het EK. Van de paarden die niet mee waren, weet je na een periode zonder wedstrijden ook niet helemaal in wat voor vorm ze zijn.”

Van Liere neemt haar beide toppaarden, Hermes en Haute Couture, mee op trainingskamp. De beslissing met welk paard zij start wordt daarna genomen. Cornelissen wordt met haar Governor als vierde combinatie ingeschreven, maar moet gedurende de trainingen wel tonen de juiste vorm te hebben. Ook Zweistra zal met haar Hexagon’s Double Dutch nog kunnen laten zien hoe goed ze is.

De Tokio-deelnemers Marlies van Baalen (Go Legend) en Hans Peter Minderhoud met (GLOCK’s Dream Boy N.O.P.) zijn zonder onvoorziene gebeurtenissen zeker van een plaats in het team.