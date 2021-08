Robin Haase heeft de tweede ronde bereikt van het kwalificatietoernooi van de US Open. De Nederlandse tennisser versloeg in New York de Kroaat Borna Gojo in drie sets: 6-7 (5) 7-5 6-1. Haase is de nummer 219 van de wereldranglijst, Gojo bezet de 234e plek. Haase moet nog twee duels winnen om het hoofdtoernooi van het grand slam te halen.

Lesley Pattinama-Kerkhove strandde in de eerste ronde van de kwalificatie. Ze verloor in twee sets van de Fran├žaise Harmony Tan: 6-2 6-2.