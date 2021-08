Paralympische Spelen beginnen in Tokio

De zestiende Paralympische Zomerspelen worden dinsdag geopend in Tokio. Nederland is met 73 sporters aanwezig op het evenement, dat duurt van 24 augustus tot 5 september 2021. De openingsceremonie is in het Olympisch Stadion en begint om 13.00 uur Nederlandse tijd. Para-atlete Fleur Jong en handbiker Jetze Plat dragen de Nederlandse vlag.

Evenals bij de Olympische Spelen gelden er beperkingen als gevolg van het coronavirus. Zo zijn er geen toeschouwers toegestaan bij de sportwedstrijden. Badminton en taekwondo staan voor het eerst op het paralympisch programma. Nederland is vertegenwoordigd in elf sporten.

Op de vorige Paralympische Spelen in 2016 in Rio de Janeiro was de Nederlandse equipe bijzonder succesvol met in totaal 62 medailles: 17 gouden, 19 zilveren en 26 bronzen.