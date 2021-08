Team DSM gaat met Bol voor sprintsucces in Benelux Tour

Wielerteam DSM gaat met sprinter Cees Bol op jacht naar etappesucces in de Benelux Tour die 30 augustus van start gaat. Voor het algemeen klassement in de etappekoers door Nederland en België heeft de ploeg de Deen Søren Kragh Andersen als kopman aangewezen.

Kragh Andersen en Bol krijgen de Duitsers Nikias Arndt en Jasha Sütterlin, de Belg Tiesj Benoot, de Deen Casper Pedersen en Joris Nieuwenhuizen als ploeggenoten mee. Kragh Andersen won vorig jaar de tijdrit en werd in het klassement tweede achter Mathieu van der Poel.

“Van de eerste vier etappes kunnen er drie in een sprint eindigen, maar we moeten ook waakzaam zijn voor mogelijke wind op die dagen”, kijkt ploegleider Marc Reef vooruit. “Daarnaast hebben we een 11 kilometer lange tijdrit en eindigt de week met een zware dag in de Ardennen en de traditionele etappe rond de Muur van Geraardsbergen. Met Søren gaan we voor het klassement en met Cees voor de massasprints. Met Casper, Nikias, Tiesj, Joris en Jasha hebben we goede steun voor alle hectische etappes.”