Volleybalsters op EK onderuit tegen Turkije

De Nederlandse volleybalsters hebben tijdens de Europese titelstrijd de eerste nederlaag geïncasseerd. De ploeg van bondscoach Avital Selinger was in Roemenië in de vierde groepswedstrijd niet opgewassen tegen het sterke Turkije, de nummer 4 van de wereldranglijst. Oranje verloor in Cluj-Napoca met 3-0 van de ploeg van bondscoach Giovanni Guidetti, oud-trainer van de Nederlandse vrouwenploeg: 25-21 25-21 25-20.

Anne Buijs was topscorer bij Oranje met 11 punten. In de Turkse ploeg blonken Eda Erdem Dündar (16 punten) en Ebrar Karakurt (15) uit.

Turkije verzekerde zich met de vijfde groepszege op rij van de eindzege in poule D. Nederland was na de derde overwinning zondag tegen Roemenië (3-1) ook al zeker van een plaats in de achtste finales. Oranje sluit woensdag de groepsfase af met de wedstrijd tegen Zweden.

Middenaanvalster Juliët Lohuis baalde van de eerste EK-nederlaag. “We begonnen nog wel heel sterk en stonden volgens mij zelfs met 8-2 voor in de eerste set. Dat kwam ook doordat Turkije niet zo scherp startte. Daarna kwamen zij echter goed terug en op alle fronten waren ze toen net wat sneller en beter. Waar we nu staan als ploeg? Dat is een lastige vraag, maar ik denk dat we veel uit deze wedstrijd kunnen halen. Het was een goede test. We weten nu dat we nog wat meer moeten brengen.”