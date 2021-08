Wielrenner Roglic ziet aanval in Vuelta stranden door val

Wielrenner Primoz Roglic zag een aanval in de tiende etappe van de Ronde van Spanje mislukken door een val in de afdaling van de slotklim. De klassementsleider in de Vuelta was kort daarvoor weggereden bij zijn concurrenten, die hem door de val weer konden bijhalen. Hij liet na de rit weten dat de schade meeviel.

De Sloveen van Jumbo-Visma raakte de leiderstrui kwijt omdat er een grote kopgroep zonder concurrenten voor het klassement was weggereden. De Noor Odd Christian Eiking nam de leiding over. De Australiër Michael Storer won de rit.

De grote achterstand op de koplopers weerhield Roglic er niet van om aan te vallen op de beklimming van de Puerto de Almáchar, op zo’n 20 kilometer van de finish. Hij reed overtuigend weg bij zijn concurrenten en nam een twintigtal seconden voorsprong, maar in de afdaling verspeelde hij die weer toen hij ten val kwam. Een trio met de Spanjaard Enric Mas, de Colombiaan Miguel Ángel López en de Australiër Jack Haig haalde hem bij. Ineos-renners Egan Bernal en Adam Yates verloren bijna een halve minuut.

“Ja waarom niet hè?”, reageerde Roglic op de vraag waarom hij had aangevallen. “No risk, no glory. Maar het zou beter zijn geweest als ik niet was gevallen. Ik ging gewoon te snel en het was heel glad.”

De kopman van de Nederlandse ploeg zei dat het wel meeviel met de verwondingen. “Het zijn vooral schaafwonden. Dat komt wel goed.”