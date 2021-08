Wielrenner Storer wint opnieuw in Vuelta, Eiking pakt leiderstrui

Wielrenner Michael Storer heeft zijn tweede ritzege gepakt in de Ronde van Spanje. De Australiër van Team DSM won na de zevende etappe ook de tiende etappe in de Vuelta na 189 kilometer tussen Roquetas de Mar en Rincón de la Victoria. De Noor Odd Christian Eiking is de nieuwe leider.

Storer hield op de streep een kleine voorsprong over op een viertal met daarbij Dylan van Baarle. Van Baarle eindigde als vierde achter de Belg Mauri Vansevenant en de Fransman Clément Champoussin.

Primoz Roglic heeft de leiderstrui in de Vuelta overgedragen aan Eiking, die in het groepje achtervolgers op Storer ruim 11 minuten voorsprong had op de Sloveen. De Noor van Intermaché kwam als vijfde binnen in de rit en heeft nu 58 seconden voorsprong op de Fransman Guillaume Martin en 2.17 minuut op Roglic. Eiking is na de Est Rein Taaramäe de tweede renner van de Belgische ploeg die de leiding pakt in de Ronde van Spanje.

Pas na twee uur in een hoog tempo langs de Spaanse kust ontstond er een kopgroep. Daarin zaten 31 renners met behalve Van Baarle ook Thymen Arensman en Martijn Tusveld van DSM. De koplopers liepen uit naar meer dan 13 minuten voorsprong, waardoor Eiking virtueel in de leiderstrui reed.

Op bijna 25 kilometer van de finish was er nog de 10 kilometer lange beklimming van de Puerto de Almáchar met daarna de afdaling naar Rincón de la Victoria. Op die klim ging Storer er vandoor. De Australiër pakte ruim een halve minuut voorsprong. Daarachter probeerde een groepje met Eiking hem bij te halen, maar hij hield stand.

In het peloton reed Roglic op de klim met machtsvertoon weg bij de andere klassementsrenners. De Sloveen die de leiderstrui ging kwijtraken, wilde toch tijd pakken op zijn concurrenten. Hij kwam met voorsprong op Enric Mas, Miguel Ángel López en Jack Haig boven, maar verspeelde die marge toen hij in de afdaling onderuitging. De Sloveen pakte wel bijna een halve minuut op de Ineos-kopmannen Egan Bernal en Adam Yates.