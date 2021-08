Doelman Padt grijpt met Ludogorets naast Champions League

Doelman Sergio Padt gaat niet met Ludogorets de Champions League in. De Bulgaarse club won in eigen huis wel met 2-1 van Malmö FF, maar dat was niet genoeg na de 2-0 vorige week in Zweden.

Padt, die FC Groningen na het afgelopen seizoen verruilde voor de Bulgaarse kampioen, zat de hele wedstrijd op de bank. Anton Nedyalkov opende de score voor Ludogorets en Veljko Birmancevic maakte de gelijkmaker. Pieros Sotiriou maakte de 2-1 uit een strafschop.

BSC Young Boys plaatste zich ook voor de groepsfase. De Zwitsers wonnen net als een week eerder met 3-2 van Ferencváros. Cédric Zesiger bracht Young Boys al in de 4e minuut op voorsprong, maar via Henry Wingo en Ryan Mmaee kwamen de Hongaren langszij. Door treffers van Christian Fassnacht en Felix Khonde Mambimbi stelden de Zwitsers het Champions League-ticket zeker.