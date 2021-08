PSV-aanvoerder Van Ginkel niet blij met wissel

PSV-aanvoerder Marco van Ginkel werd in de 70e minuut van de mislukte return tegen Benfica (0-0, na 2-1 verlies in Lissabon) gewisseld door coach Roger Schmidt. “Nee, ik had nergens last van”, sprak hij bij RTL7 een tikje verbolgen. “Ik was er niet blij mee, maar het is zo.”

Van Ginkel begreep ook de tactiek van Schmidt in de slotfase niet helemaal. PSV moest scoren om nog een verlenging af te dwingen in de play-offs voor de Champions League, maar onder anderen smaakmaker Noni Madueke moest in de 70e minuut eveneens naar de kant. “Ik zou er een paar naar voren gooien, denk ik. Er kwamen wat kleinere jongens in bij ons aan de zijkant, terwijl de grote jongens achterin bleven staan. Je moet toch wat forceren denk ik en dat hebben we niet gedaan.”

Van Ginkel baalde flink van de gemiste kans op deelname aan de groepsfase van de CL, vooral ook omdat Benfica door de rode kaart van Lucas Veríssimo vanaf de 32e minuut met tien man speelde. “Heel zuur. We hebben wel een paar kansjes gehad, maar het was net niet. In de rust hadden we er nog alle vertrouwen in dat we die goal zouden gaan maken. Zij zouden vermoeid worden als we de bal goed zouden laten rondgaan. Maar we maakten fouten en hadden onnodig balverlies. We wilden ze kapot tikken, maar dat hebben we te weinig gedaan. We hadden ook te weinig ideeën om een goal te maken.”