PSV-coach Schmidt: in voetbal krijg je soms niet wat je verdient

PSV-coach Roger Schmidt wilde na afloop van de ontoereikende 0-0 tegen Benfica niet ingaan op de kritiek van aanvoerder Marco van Ginkel. De ervaren middenvelder baalde van zijn wissel en begreep ook de tactiek van zijn coach in de slotfase niet helemaal. Van Ginkel had graag wat meer “grote jongens” vanuit de defensie aan het front gezien.

“We hebben in de hele kwalificatie als team goed gespeeld”, liet Schmidt bij RTL7 weten. “Natuurlijk moet ik als coach beslissingen nemen. Wij hebben een team dat met goed voetbal tot kansen moet komen. We zijn geen ploeg die met lange en fysiek sterke spelers in het centrum uit hoge voorzetten met kopballen kan scoren. Maar vorige week waren we in Portugal de betere ploeg en nu weer. In voetbal krijg je echter soms niet wat je verdient. Dat zullen we moeten accepteren.”

Schmidt: “Het was een zware en intense wedstrijd, met veel strijd en zonder veel uitgespeelde kansen. Dat is normaal op dit niveau. Na de rode kaart voor Benfica werd het moeilijk voor ons om oplossingen te vinden, omdat ze met heel veel man in de verdediging gingen spelen. We hebben niet veel kansen gecreëerd, maar uiteindelijk hadden we er minimaal één van moeten benutten. Daar hadden we dan ook weer extra energie uit kunnen halen. Maar helaas hebben we niet gescoord en daardoor liggen we nu uit de Champions League.”