Tennisser Goffin kampt in aanloop naar US Open met knieblessure

De Belgische tennisser David Goffin kampt in aanloop naar de US Open met een knieblessure. Om die reden trok hij zich terug uit het voorbereidingstoernooi van Winston-Salem.

“Spijtig genoeg kan ik niet aantreden in Winston-Salem. Sinds enkele dagen heb ik pijn aan de linkerknie en onderga ik de nodige behandelingen in de hoop speelklaar te zijn voor de US Open”, schreef Goffin, afgezakt naar plek 30 op de wereldranglijst.

De 30-jarige Goffin, die zou aantreden tegen de Braziliaan Thiago Monteiro, is bezig aan een teleurstellend jaar. In juni liep hij op het grastoernooi van Halle een enkelblessure op en hij miste Wimbledon en de Olympische Spelen.

De US Open begint maandag.