Tennisster Schoofs uitgeschakeld in kwalificatietoernooi US Open

Tennisster Bibiane Schoofs is er niet in geslaagd het hoofdtoernooi van de US Open te bereiken. Ze verloor in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi van het 18-jarige talent Emma Raducanu (1-6 2-6). De Britse haalde deze zomer nog de vierde ronde van Wimbledon.

Indy de Vroome komt ook nog in actie in het kwalificatietoernooi van de laatste grandslam van het seizoen. Richèl Hogenkamp en Lesley Pattinama-Kerkhove werden dinsdag al uitgeschakeld. Bij de mannen hopen Robin Haasen en Botic van de Zandschulp zich nog te kwalificeren voor het hoofdtoernooi.

Tallon Griekspoor en Arantxa Rus zijn rechtstreeks toegelaten tot de US Open.