Tweevoudig ritwinnaar Philipsen stapt uit Vuelta

Jasper Philipsen is woensdag niet meer van start gegaan in de elfde etappe van de Ronde van Spanje. De sprinter van Alpecin-Fenix, tweevoudig ritwinnaar in de Vuelta, is ziek en besloot daarom in samenspraak met de ploeg op te geven.

“Jasper Philipsen moet de Vuelta jammer genoeg verlaten wegens milde symptomen van koorts. De beslissing werd genomen om de rest van zijn seizoen niet in het gedrang te brengen”, meldde zijn ploeg.

De 23-jarige Philipsen won in de Vuelta de tweede en vijfde etappe. Hij werd ook derde in de achtste etappe naar La Manga del Mar Menor, die werd gewonnen door Fabio Jakobsen. Na zijn ritzeges pakte Philipsen ook de groene puntentrui, die hij vervolgens verloor aan Jakobsen.

De Vuelta duurt nog tot zondag 5 september.