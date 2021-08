Botic van de Zandschulp heeft de eerste horde op weg naar het hoofdtoernooi van de US Open genomen. Hij was in de eerste ronde van de kwalificatie te sterk voor de Chileen Marcelo Tomás Barrios: 6-7 (1) 6-2 6-2.

Robin Haase kan zich ook nog voor het hoofdtoernooi plaatsen, net als Indy de Vroome. Bibiane Schoofs, Richèl Hogenkamp en Lesley Pattinama-Kerkhove werden al uitgeschakeld in de kwalificatie.

Tallon Griekspoor en Arantxa Rus zijn rechtstreeks toegelaten tot de US Open.