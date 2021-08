Volleybalsters winnen ook van Zweden

De Nederlandse volleybalsters hebben in de poulefase van het Europees kampioenschap ook gewonnen van Zweden. De formatie van bondscoach Avital Selinger deed dat in drie sets: 25-21 25-20 25-13.

Oranje had zich al geplaatst voor de achtste finales. Van de vijf tot nu toe gespeelde wedstrijden werd alleen verloren van Turkije, de nummer 4 van de wereldranglijst. Nederland had eerder gewonnen van Roemenië, Oekraïne en Finland.

“We zijn tevreden tot nu toe, al waren we liever als eerste in de poule geëindigd”, zei speelster Nika Daalderop. “Helaas verloren we van Turkije, maar ik hoop dat we daarvan hebben geleerd. In de wedstrijd tegen Zweden hebben we duidelijk vooruitgang geboekt. Maar vanaf de achtste finales zal het nog beter moeten.”

In de groep van Oranje zijn ook Turkije, Oekraïne en Zweden zeker van een vervolg van het toernooi.