Atlete Bol wint 400 meter horden in Lausanne

Atlete Femke Bol heeft bij wedstrijden in de Diamond League in Lausanne de 400 meter horden gewonnen. De Nederlandse deed dat in een tijd van 53,05.

Bol liep in Lausanne haar eerste race over 400 meter horden na de Olympische Spelen, waar ze het brons behaalde in een Nederlands record van 52,03.

“Ik ben heel blij met deze prestatie”, aldus Bol. “De omstandigheden waren zwaar. Na de Olympische Spelen was ik mentaal moe. Maar dat hier weer publiek aanwezig was, heeft me enorm geholpen. En ik ben nog steeds in vorm. Dat is mooi.”

Liemarvin Bonevacia eindigde als derde op de 400 meter. Zijn tijd was 45,41, ruim boven zijn eigen Nederlandse record. De overwinning ging naar de Amerikaan Wilbert London in 45,17.

Marije van Hunenstijn won de 200 meter in 22,78. Dat gold niet als een persoonlijk record, vanwege te veel rugwind. “Heel jammer”, zei ze. “De race verliep heel goed. Ik heb echt alles gegeven en dat valt niet mee. Mijn lichaam is moe van een zwaar seizoen.”