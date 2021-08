Goud voor amazone Voets in dressuur bij Paralympische Spelen

Amazone Sanne Voets heeft bij de Paralympische Spelen in Tokio goud bemachtigd in de individuele dressuurtest. Ze kreeg na haar vlekkeloze optreden met haar paard Demantur RS2 van de jury een score van 76,585. Daarmee verwees Voets de Braziliaan Rodolpho Riskalla naar de tweede plek (74,659). De Belgische Manon Claeys pakte brons (72,853).

De 34-jarige Voets komt uit in grade IV; in grade I zitten de sporters met de zwaarste handicaps en in grade V de atleten met kleine beperkingen. De Rosmalense amazone is regerend Europees, wereld- en paralympisch kampioen in haar klasse.

In 2016 won Voets paralympisch goud op de vrije kür, op muziek van Armin van Buuren. Voor deze editie van de Paralympische Spelen is ze een samenwerking aangegaan met de Nederlandse band HAEVN. Maandag is in Tokio de kür op muziek.

Voets haalde namens Oranje de vijfde gouden medaille binnen in Japan.