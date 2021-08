Opnieuw ritzege voor Cort Nielsen in de Vuelta

De Deense renner Magnus Cort Nielsen heeft in de twaalfde etappe van de Vuelta zijn tweede overwinning geboekt. Na een rit over 175 kilometer van Jaén naar Córdoba was hij de beste in de massasprint van het uitgedunde peloton. Hij bleef de Italiaan Andrea Bagioli en de Australiër Michael Matthews voor.

Hij was eerder de beste in de zesde etappe. Woensdag leek Cort Nielsen ook lang op weg naar de ritwinst, maar hij werd toen op een korte slotklim met een maximaal stijgingspercentage van 24 procent toch nog achterhaald. De Noor Odd Christian Eiking behoudt de leiding in de tussenstand.

Cort Nielsen dacht donderdag nog terug aan zijn mislukte poging in de vorige rit. “Ik ben heel blij dat het nu wel is gelukt. Ik voelde mijn benen wel na de inspanningen van gisteren, maar mijn teamgenoot Jens Keukeleire heeft geweldig werk gedaan. Hij leverde mij perfect af voor de sprint.”

De Deen dankte ook zijn ploeg dat hij het tijdens de etappe rustig aan had kunnen doen. “Ik zat rustig achterin in het peloton. Toen ik de beklimmingen had overleefd, wilde de ploeg voor mij rijden.”

Halverwege de wedstrijd met twee beklimmingen ontsnapte een kopgroep met acht renners onder wie de Nederlander Jetse Bol. Ze pakten een maximale voorsprong van anderhalve minuut. De Belg Maxim van Gils deed nog een poging om alleen weg te rijden, maar dat lukte niet. Nadat hij als laatste van de acht was teruggepakt, probeerden Jay Vine en Giulio Ciccone te ontsnappen. Romain Bardet en Sergio Henao sloten later bij hen aan. De vier leken om de ritwinst te gaan strijden, maar 1,5 kilometer voor de finish werden ze toch teruggehaald. De ploeg van Cort Nielsen nam daarna het initiatief en bracht de Deen perfect in stelling voor de winst in de sprint.

Voor Jumbo-Visma was het even schrikken in de twaalfde etappe. De Sloveen Primoz Roglic kwam 50 kilometer voor de finish met nog een aantal renners ten val. De winnaar van de Vuelta van vorig jaar kon door zijn ploeggenoten weer worden teruggebracht in het peloton.