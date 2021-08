Paralympisch goud voor tandemduo Klaassen/Brommer in Tokio

Het tandemduo Larissa Klaassen/Imke Brommer heeft bij de Paralympische Spelen in Tokio goud veroverd op de tijdrit over 1 kilometer. Het Nederlandse duo finishte in de finale in een tijd van 1 minuut en 5,291 seconden. Daarmee waren baanwielrenster Klaassen en pilote Brommer bijna anderhalve seconde sneller dat het Britse koppel Aileen McGlynn Obe/Helen Scott (1.06,743). Het Belgische koppel Griet Hoet/Anneleen Monsieur pakte brons (1.07,943).

Voor Nederland was het de tweede gouden medaille bij de Paralympische Spelen. Baanwielrenner Tristan Bangma en piloot Patrick Bos veroverden woensdag de titel op de 4 kilometer achtervolging.