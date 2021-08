Zijderveld zwemt in wereldrecord naar goud, zilver voor Kruger

Zwemster Chantalle Zijderveld heeft bij de Paralympische Spelen in Japan met een wereldrecord goud veroverd op de 100 meter schoolslag. De 20-jarige Zwijndrechtse zegevierde in de klasse SB9, voor sporters met een lichte beperking, in een tijd van 1.10,99.

Haar landgenote Lisa Kruger, die vijf jaar geleden bij Rio 2016 de titel veroverde op dit nummer, behaalde zilver met een achterstand van bijna 3 seconden (1.13,91) op Zijderveld. Het brons ging naar de Australische Keira Stephens (1.17,59).

Voor Zijderveld was het haar tweede medaille in Tokio. Op woensdag veroverde ze zilver op de 50 meter vrije slag. Zijderveld behaalde bij Rio 2016 paralympisch brons op de 100 meter schoolslag.

Zijderveld zwom in de series eerder op de dag ook al een wereldrecord op de 100 meter schoolslag met een tijd van 1.11,23. Kruger won de andere race in de voorronde in 1.13,83.

Nederland staat nu op vier gouden plakken bij de Paralympische Spelen in Japan.