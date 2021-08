Dressuurruiter Van der Horst pakt in Tokio opnieuw bronzen plak

Dressuurruiter Rixt van der Horst heeft op de Paralympische Spelen opnieuw een bronzen plak veroverd. Ze deed dat met de merrie Findsley N.O.P., waarmee ze in juni al de nationale titel veroverde. Haar score werd met ruim 75 procent gewaardeerd.

“Ik was tevreden met mijn proef. We hadden wel iets last van spanning omdat het onze de eerste proef was hier in Tokio. Er waren misschien wat dingetjes die beter hadden gekund. Ik vond de overgangen in de proef heel mooi, het stapgedeelte was heel goed. Overall had ik een heel goed gevoel. Ik had wel gehoopt een wat hogere score neer te kunnen zetten”, aldus Van der Horst (29).

Vijf jaar geleden pakte Van der Horst twee bronzen plakken en één zilveren. Toen deed ze dat met merrie Caraat.