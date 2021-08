Mathieu van der Poel niet van start in Benelux Tour

Wielrenner Mathieu van der Poel gaat maandag niet van start in de Benelux Tour. De wielrenner van Alpecin-Fenix ondervindt nog te veel last van een rugblessure en heeft zich afgemeld. Van der Poel won vorig jaar de etappekoers door Nederland en België, die toen nog de BinckBank Tour heette.

Tijdens de olympische mountainbikewedstrijd kwam de regerend wereldkampioen veldrijden ten val en moest opgeven. In de aanloop naar de WK mountainbike had Van der Poel al een hoogtestage in het Italiaanse Livigno afgebroken. Ook had hij zich al afgemeld voor de WK mountainbike die momenteel plaatsvinden in het Italiaanse Val di Sole.