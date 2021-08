Sénéchal pakt ritzege in Vuelta, Jakobsen ontbreekt in sprint

De dertiende etappe van de Vuelta is gewonnen door de Franse renner Florian Sénéchal van Deceuninck – Quick-Step. Fabio Jakobsen ontbrak in Villanueva de la Serena in de sprint, vermoedelijk omdat hij vlak voor de finish te maken kreeg met een lekke band.

Jakobsen had voor de derde keer een etappe kunnen winnen in deze editie van de Ronde van Spanje. De Nederlander was al de beste in de vierde en achtste rit. Voor de etappe van vrijdag was hij de favoriet voor de sprint.

De vlakke rit van iets meer dan 200 kilometer ging tussen Belmez en Villanueva de la Serena.