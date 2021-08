Tennisser Van de Zandschulp een zege verwijderd van US Open

Tennisser Botic van de Zandschulp is nog een zege verwijderd van het bereiken van het hoofdtoernooi van de US Open. De 25-jarige Nederlander won in New York in de tweede ronde van de kwalificaties in drie sets van de Amerikaan Ben Shelton: 3-6 7-5 6-4.

Va de Zandschulp, de huidige nummer 118 van de wereld, nam dit jaar al aan alle drie de andere grandslamtoernooien deel en bereikte op Roland Garros en Wimbledon de tweede ronde. In de derde kwalificatieronde voor de US Open neemt hij het op tegen Enzo Couacaud. De Fransman is de nummer 190 op de wereldranglijst

Robin Haase verloor in de tweede ronde van de kwalificaties met twee keer 6-4 van de Duitser Peter Gojowczyk.

Tallon Griekspoor en Arantxa Rus zijn rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi.