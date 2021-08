Titelverdediger Nederland opent WK handbal tegen Puerto Rico

De Nederlandse handbalsters weten hun eerste tegenstander op het komende WK in december in Spanje. De regerend wereldkampioen treft op 3 december Puerto Rico. Dat land wist zich donderdag (plaatselijke tijd) als kampioen van Noord-Amerika en de Cariben te plaatsen voor het WK.

Oranje is op het WK in Spanje ingedeeld in poule D. Zweden was al bekend als tegenstander. De derde opponent wordt pas eind september bekend, als in Jordaniƫ het Aziatisch kampioenschap wordt afgewerkt. De nummer 5 uit dat toernooi wordt toegevoegd aan de WK-poule van Nederland.

De handbalsters strandden op de afgelopen Olympische Spelen in Tokio in de kwartfinales. Het team van bondscoach Emmanuel Mayonnade verloor van de latere olympisch kampioen Frankrijk (22-32).