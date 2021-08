Verstappen begint met tweede tijd in training Spa na zomerreces

Max Verstappen is goed uit het zomerreces in de Formule 1 gekomen. De Nederlander reed in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van België de tweede tijd. Hij gaf in zijn Red Bull 0,164 seconde toe op de Fin Valtteri Bottas, die in zijn Mercedes de snelste was in 1.45,199.

Opvallend was het matige optreden van Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen van Mercedes, die in de huidige titelstrijd leidt met 8 punten voorsprong op Verstappen, slaagde er niet in een snelle ronde te rijden. Dat kwam onder meer door de regen, die tegen het einde van de sessie op het circuit van Spa-Francorchamps neerviel. Hij noteerde slechts de achttiende tijd.

Verstappen stond lang bovenaan, maar zijn tijd op de harde band hield geen stand. Bottas dook daar op de zachte band ruim onder. Verstappen wisselde ook naar zacht en verbeterde zijn rondetijd aanzienlijk, maar hij kon niet tippen aan de tijd van de Fin.

De Grote Prijs van België vervolgt vrijdagmiddag met de tweede training. Zaterdag is de kwalificatie en zondag de race. Publiek is toegestaan op het circuit in de Ardennen en een grote schare fans van Verstappen zal aanwezig zijn.