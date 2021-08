Zitje bij Ferrari lonkt voor Mick Schumacher in 2023

Voor Mick Schumacher lonkt een zitje bij Ferrari vanaf 2023. Die toezegging heeft teambaas Mattia Binotto van de beroemde Formule 1-renstal min of meer gedaan aan de zoon van de Duitse racelegende Michael Schumacher.

“Hij moet bewijzen dat hij voor Ferrari kan rijden en het moet zijn grote doel zijn dit in 2023 te bereiken”, zei Binotto op Spa-Francorchamps, waar dit weekeinde de Grote Prijs van BelgiĆ« wordt verreden.

De 22-jarige Schumacher maakt dit seizoen zijn debuut in de Formule 1 bij Haas en rijdt tot tot dusver meestal in de achterhoede. De twaalfde plaats in de Grote Prijs van Hongarije is zijn beste resultaat. Hij heeft voor 2022 nog geen contract, maar Binotto liet doorschemeren dat een tweede jaar bij Haas zijn kansen op een zitje bij Ferrari zou vergroten.

“Dit jaar moet hij leren en leggen we geen druk. Nog een jaar bij Haas zou goed zijn, want dan kan hij laten zien hoe goed hij is. We weten dat hij een goede coureur is en tot nog toe zijn we tevreden.”

Schumacher eert in Spa-Francorchamps zijn vader, die dertig jaar geleden zijn Formule 1-debuut maakte op het Belgische circuit. Hij draagt een identieke helm als de gelauwerde coureur, die zeven wereldtitels vergaarde, waarvan vijf in een Ferrari.