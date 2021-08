Atlete Visser scherpt Nederlands record 100 horden aan in Parijs

Atlete Nadine Visser heeft bij wedstrijden uit de Diamond League in Parijs haar Nederlands record aangescherpt op de 100 meter horden. De Nederlandse eindige in haar race als tweede in 12,58 en daarmee was ze 4 honderdsten sneller dan haar oude toptijd van 12,62. Alleen de Jamaicaanse Danielle Williams was in 12,50 sneller.

Visser kende dit jaar een moeizame voorbereiding op de Olympische Spelen in Tokio door een hamstringblessure. De tweevoudig Europees kampioene indoor (60 meter horden) was net op tijd fit en wist ook de finale te halen. Daarin eindigde de Noord-Hollandse als vijfde in een tijd van 12,73.

Dat Visser pas na Tokio haar topvorm te pakken heeft, bewees ze eerder deze week bij de Diamond League in Lausanne, toen ze 11,11 op de 100 meter liep. Ze mag die tijd niet officieel als persoonlijk record aanmerken, omdat ze van iets te veel rugwind profiteerde.

Femke Bol slaagde er in Parijs niet in haar Nederlands record op de 400 meter te verbeteren. De winnares van het olympisch brons op de 400 meter horden in Tokio eindigde als vierde in 50,59, iets boven haar nationale recordtijd van 50,37. De Dominicaanse Marileidy Paulino won in 50,12, voor Sada Williams uit Barbados (50,30) en de Amerikaanse routinier Allyson Felix (50,47)