Kwalificatie Formule 1 op Spa stilgelegd na zware crash Norris

Autocoureur Lando Norris is zwaar gecrasht tijdens de kwalificaties voor de Grote Prijs van België in de Formule 1. De Brit raakte in de beginfase van de derde en laatste sessie (Q3) de controle over zijn McLaren kwijt. Het circuit van Spa-Francorchamps was op dat moment drijfnat door een stortbui.

Kort daarvoor had Sebastian Vettel (Aston Martin) de wedstrijdleiding via de boordradio gevraagd de sessie te staken vanwege het slipgevaar. Dat gebeurde pas na de klapper van Norris.

De Brit had in de tweede sessie (Q2) nog de beste tijd neergezet en deed volop mee voor poleposition. Hij ging echter iets te overmoedig de bocht Raidillon in en crashte hard in de vangrails. Van de bolide was niet veel meer over, maar Norris meldde al snel dat hij ongedeerd was. Vettel, die ook al op de baan reed, stopte in zijn Aston Martin naast het wrak van Norris om te informeren naar diens toestand.

Max Verstappen was ten tijde van de crash nog niet op de baan in zijn Red Bull.