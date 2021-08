Nieuwe kalender Formule 1 met dit seizoen 22 races

Het seizoen in de Formule 1 telt dit jaar 22 races. Dat blijkt uit de nieuwe kalender van de hoogste klasse in de autosport. Het seizoen zou dit jaar uit een recordaantal van 23 races bestaan, maar door het coronavirus zijn er wat verschuivingen geweest. 22 races is ook nog een record.

De Grote Prijs van Japan, die op 10 oktober stond gepland, is geannuleerd vanwege corona. De grand prix in Turkije schuift nu een week op naar 10 oktober. Dat geldt ook voor de wedstrijden in Mexico en Brazilië, die op de planning staan voor 7 en 14 november. Op 21 november staat er nog een wedstrijd open. Die wordt waarschijnlijk verreden in Qatar of Bahrein. Maar daar is volgens de Formule 1 nog geen zekerheid over. De laatste race van dit seizoen is op 12 december in Abu Dhabi.

Dit weekend komen de autocoureurs in actie bij de Grote Prijs van België. Volgende week staat de wedstrijd in Zandvoort op het programma.