Norris komt ongeschonden uit crash en mag starten op Spa

Lando Norris heeft van de artsen toestemming gekregen zondag te racen in de Grote Prijs van België. De Britse Formule-1 coureur van McLaren is ongeschonden uit de zware crash gekomen die hij zaterdag maakte tijdens de kwalificatierace op het circuit van Spa-Francorchamps.

Norris was de eerste die in de regen de baan opzocht in de derde en laatste kwalificatiesessie. Hij verkeek zich op de lastige omstandigheden en vloog in Raidillion uit bocht. Zijn bolide ramde hard de vangrails en liep grote schade op. De coureur zei over de boordradio dat hij niets mankeerde, maar hij werd uit voorzorg naar de plaatselijke kliniek gebracht.

McLaren meldde dat er röntgenfoto’s zijn genomen van de elleboog van Norris, maar daar was geen breuk op te zien. Hij start zondag in principe vanaf de negende plek, maar zijn auto heeft veel schade en mogelijk moeten er belangrijke onderdelen worden vervangen. In dat geval kan hij gridstraffen krijgen en naar achteren worden gezet in de startopstelling.