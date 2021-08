Tafeltennisster Van Zon al zeker van paralympisch zilver

Tafeltennisster Kelly van Zon is al zeker van een zilveren medaille op de Paralympische Spelen in Tokio. De 33-jarige paralympiër uit Dongen heeft de finale bereikt van de klasse 7. Ze speelt die finale maandag. De Russin Viktoria Safonova is haar tegenstander in de strijd om het goud.

Van Zon staat voor de derde keer op rij in de finale. Ze won goud op de Paralympische Spelen in Londen (2012) en Rio (2016). Ze versloeg zaterdag in de kwartfinales de Zuid-Koreaanse Kim Seongok met 3-1 en was daarna in de halve finales met 3-1 te sterk voor de Turkse nummer 2 van de wereld Kubra Korkut.

“Ik sta gewoon in de finale”, reageerde Van Zon op de website van TeamNL. “Hoe je er komt maakt niet uit, als je het maar haalt. Dit is een ontzettend heerlijk gevoel. Eigenlijk kunnen mijn Spelen al niet meer stuk. Ik ben gewoon heel erg blij.”