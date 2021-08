Verstappen pakt pole voor GP België in natte kwalificatierace

Max Verstappen heeft poleposition veroverd voor de Grote Prijs van België op zijn favoriete circuit van Spa-Francorchamps. De Nederlander was de snelste in zijn Red Bull in een door de regen geplaagde kwalificatierace.

Hij was nog net iets sneller dan de Brit George Russell, die stuntte in zijn Williams met de tweede kwalificatietijd. Lewis Hamilton van Mercedes, de leider in het kampioenschap in de Formule 1, reed de derde tijd op het drijfnatte circuit. De Australiër Daniel Ricciardo deed het ook goed op de natte baan met de vierde tijd in zijn McLaren.

De kwalificatierace kende een lang oponthoud door een zware crash van Lando Norris. De Brit raakte in de beginfase van de derde en laatste sessie (Q3) de controle over zijn McLaren kwijt in de bocht Raidillon en reed zijn auto aan gort tegen de vangrails. Het was toen net hard gaan regenen op het circuit in de Ardennen.

Norris stapte naar eigen zeggen ongedeerd uit zijn autowrak, maar moest wel ter controle naar de medische post op het circuit.

Toen de regen iets minderde, werd de kwalificatie hervat en leek het erop dat Hamilton de snelste zou zijn. Maar in een ultieme poging dook Russell heel verrassend nog onder de tijd van de Britse zevenvoudig wereldkampioen. Vervolgens verbeterde Verstappen met een magnifieke ronde nog de tijd van Russell; hij bleef met 1.59,765 als enige onder de 2 minuten.

Verstappen vertelde kort na de kwalificatie dat hij nog niet zo zeker van zijn zaak was bij de hervatting. “We kozen ervoor om naar intermediate banden te wisselen, maar die konden de hoeveelheid water op de baan amper aan. Het was lastig om de auto goed op de baan te houden. Al met al was deze kwalificatie een grote uitdaging, maar het is wel fantastisch dat ik de poleposition pak in de eerste race na de zomerpauze.”

Het is al de zesde pole voor Verstappen in dit seizoen. De Limburger won ook al vijf races dit jaar en had de leiding in het kampioenschap riant in handen, maar door een uitvalbeurt in de Britse Grand Prix en een slecht resultaat in Hongarije is hij teruggevallen naar de tweede plaats achter Hamilton. Het verschil is 8 punten.