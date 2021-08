Volleybalsters naar kwartfinales op EK dankzij zege op Duitsland

De Nederlandse volleybalsters hebben de kwartfinales bereikt van het EK. Oranje versloeg Duitsland in Bulgarije met 3-1. De setstanden in Plovdiv waren: 25-22 23-25 25-19 25-23.

Sinds de Duitse hereniging in 1990 wist Oranje bij het EK in vijf eerdere ontmoetingen niet één keer te winnen van Duitsland. Eerder dit jaar moest Nederland in de Nations League ook buigen voor de Duitse formatie (3-2).

In Plovdiv was Oranje echter de betere ploeg. De ploeg van Avital Selinger speelde geconcentreerd en sloeg op de juiste momenten toe. Anne Buijs (28 punten) en Nika Daalderop (22 punten) waren de grote uitblinkers.

In de spannende eindfase van de vierde set liep Oranje van 20-20 uit naar 24-21. De eerste twee matchpoints werden gemist, waardoor de spanning aan Nederlandse zijde toenam. In de zinderende laatste rally deelde Nika Daalderop uiteindelijk de laatste klap uit. Door een Duitse netfout ging het punt naar Oranje, dat daardoor zeker was van de overwinning.

“De volgende keer mag het best wat minder spannend”, sprak aanvoerder Buijs lachend. “Duitsland is verdedigend natuurlijk heel sterk. Ik werd helemaal gek in het veld. We stonden behoorlijk onder druk in de passing. Ook kregen we de nodige aces tegen op hun service. Maar we hielden goed stand, ook dankzij onze wissels. We hebben onszelf helemaal leeggespeeld. Gelukkig liep het aanvallend heel goed bij ons. Daar ben ik hartstikke blij mee.”

In de kwartfinales speelt Nederland dinsdag in Plovdiv tegen de winnaar van het duel tussen Bulgarije en Zweden. Die wedstrijd wordt zaterdagavond afgewerkt. “Deze wedstrijd tegen Duitsland geeft heel veel vertrouwen voor onze volgende partij”, zei Buijs. “We moeten bij dit EK overwinning op overwinning blijven stapelen. Dit was onze beste wedstrijd tot dusver. Die groei moeten we zien vast te houden, dat is alleen maar mooi voor de toekomst. Maar we doen alles stap voor stap. Eerst goed uitrusten en herstellen en kijken wie de volgende tegenstander wordt.”