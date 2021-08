Wielrenner Bardet wint etappe in Vuelta, Eiking blijft leider

De Franse wielrenner Romain Bardet heeft de veertiende etappe in de Ronde van Spanje op zijn naam geschreven. De 30-jarige coureur van Team DSM kwam na een zware en enerverende rit over 165 kilometer van Don Benito naar Pico Villuercas bergop alleen aan. Hij had een voorsprong van 44 seconden op de Spanjaard Jesús Herrada, die de Australiër Jay Vine klopte in de sprint om de tweede plek.

Voor Bardet was het zijn eerste etappezege in de Vuelta. In de Ronde van Frankrijk won hij drie ritten. Bardet verzekerde zich zaterdag in de Vuelta tevens van de leiding in het bergklassement.

De Noor Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) blijft leider in het algemeen klassement. De Fransman Guillaume Martin van Cofidis volgt op 54 tellen en de Sloveen Primoz Roglic van Jumbo-Visma volgt op 1 minuut en 36 seconden.

De vijftiende etappe gaat zondag over 193,4 kilometer tussen Navalmoral de la Mata en El Barraco. Daarbij moeten de renners over twee cols van de eerste, een van de tweede en een van de derde categorie. Die laatste hindernis ligt op 5 kilometer van de streep.