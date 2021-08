Wielrenner Evenepoel wint Brussels Cycling Classic

Wielrenner Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) heeft de 101e Brussels Cycling Classic gewonnen. De Belg, die solo arriveerde, finishte voor zijn landgenoten Aimé de Gendt en Tosh Van der Sande. Voor Evenepoel was het zijn tweede zege in enkele dagen. Donderdag triomfeerde hij in de Druivenkoers.

Op 20 kilometer van de finish reed een groot deel van een uit zeven renners bestaande kopgroep de verkeerde kant op. Evenepoel en De Gendt, renners uit de streek, kende het parcours beter en zagen op tijd welke richting ze wel op moesten. Evenepoel reed vervolgens nog weg bij De Gendt.

Danny van Poppel werd achtste.