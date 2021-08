Eerste roeimedaille voor Nederland bij Paralympics in Tokio

Nederland heeft bij de Paralympische Spelen in Tokio de eerste medaille bij het roeien binnen. Corné de Koning en Annika van der Meer behaalden de zilveren plak in de gemengd dubbeltwee. Het goud ging naar Groot-Brittannië, China won brons.

De Koning en Van der Meer waren het snelst weg, maar zagen eerst China en vervolgens ook het Britse team langszij komen. Ook Oekraïne mengde zich in de strijd om de podiumplaatsen. In de laatste 500 meter wisten De Koning en Van der Meer het verschil te maken en gingen ze China alsnog voorbij.

“De drie voor het podium waren flink gewaagd aan elkaar”, analyseerde De Koning. “Het was mooi dat we in die laatste tweehonderd meter naar plek twee hebben weten op te schuiven, dat is wel een fenomenaal gevoel.”

Wheelster Amy Siemons beëindigde in Tokio haar topsportloopbaan. De Brabantse eindigde als negende in de finale van de 100 meter in de klasse T34. “Een gekke gewaarwording wel”, zei Siemons na haar race, die niet naar wens verliep. “Nee, zeker niet. Ik heb ook in het voorjaar getwijfeld of ik hier zou starten, ik liep wat achter door wat omstandigheden. Ik besloot toch het gevecht aan te gaan en daar ben ik trots op. De aanloop naar de race was goed en dan hoop je toch dat het allemaal nog samenvalt. Dat was helaas niet zo, maar ik heb er van genoten.”

Siemons behaalde eerder twee zilveren medailles bij de Paralympische Spelen van Londen in 2012. “Ik kan terugkijken op een mooie carrière.”