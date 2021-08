Ivasjka eerste tennisser uit Belarus met ATP-titel sinds 2003

Ilja Ivasjka is de eerste tennisser uit Belarus sinds 2003 die een toernooi op de ATP Tour heeft gewonnen. De 27-jarige deed dat in Winston-Salem in de Verenigde Staten, waar hij in de finale te sterk was voor de Zweed Mikael Ymer: 6-0 6-2.

Ivasjka verloor slechts twee punten op zijn opslag in de eenzijdige wedstrijd en hij had slechts 55 minuten nodig om te winnen. Daarmee was het de kortste finale van dit tennisseizoen.

“Het was een droomweek. Een geweldig toernooi”, zei Ivasjka, de nummer 63 van de wereld, die op het hoogste niveau nog niet eerder een titel op zijn naam schreef. “Hier heb ik zo lang op gewacht.”

De laatste tennisser uit Belarus die een ATP-titel won, was Max Mirnii in 2003 in Rotterdam.