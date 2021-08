Paralympiër Jetze Plat prolongeert goud op de triatlon

Jetze Plat heeft op de Paralympische Spelen in Tokio goud veroverd op de triatlon. De 30-jarige atleet kwam na 57 minuten en 51 seconden over de finish, ruim 2 minuten voor de Oostenrijker Florian Brungraber. De Italiaan Giovanni Achenza (+ 4.14) werd derde. Geert Schipper eindigde net buiten het podium met een achterstand van 5.10 minuten.

Plat, geboren met twee onvolgroeide benen, won bij de vorige Paralympische Spelen in Rio de Janeiro ook goud op dit onderdeel. Achenza moest toen ook genoegen nemen met het brons. De gespierde Plat heeft zijn zinnen gezet op drie gouden medailles deze Spelen. Hij komt nog in actie in de tijdrit en in de wegrace in het handbiken. Net als op de triatlon is hij ook op deze twee onderdelen wereldkampioen.

“Met zwemmen ging het heel goed, dat voelde ik al vrij snel. Dat je zo krachtig bent met die halen. Al heb je dan nog geen idee waar je precies ligt natuurlijk”, aldus Plat. “Maar ook op de fiets ging het zo makkelijk. Ook nu na afloop voel ik me eigenlijk nog best fris.”

Coach Bas de Bruin was onder de indruk van de prestatie van Plat. “Jetze deed wat we van hem verwachtten. Hij heeft de lat ontzettend hoog gelegd. Er zal in de toekomst jong talent nodig zijn om in de buurt van dat niveau te gaan komen. Mooi om te zien dat hij het als grote favoriet waarmaakt vandaag.”

Bij de vrouwen werd Margret IJdema 7e op de triatlon. Het goud ging naar de Amerikaanse Kendall Gretsch, die 10 minuten en 30 seconden eerder finishte dan de Nederlandse.