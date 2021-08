Pérez mag alsnog racen in Grote Prijs van België

Sergio Pérez kan alsnog starten in de Grote Prijs van België, mits die Formule 1-race zondag nog doorgaat. Het Formule 1-team van Red Bull is erin geslaagd de bolide van de Mexicaan te repareren en heeft toestemming gekregen van de wedstrijdleiding de auto te laten meedoen. De teamgenoot van Max Verstappen zal wel moeten vertrekken vanuit de pitstraat.

Pérez crashte in de opwarmronde voor de geplande start van 15.00 uur en reed zijn bolide stuk tegen de vangrails. De renstal liet aanvankelijk aan de raceleiding weten dat er te weinig tijd was om de beschadigde voorkant van de auto te herstellen, maar door de lange vertraging als gevolg van de regen heeft Red Bull de extra tijd kunnen benutten om de wagen te herstellen.

Het regent nog steeds op het circuit van Spa-Francorchamps en een nieuwe starttijd is nog niet bekendgemaakt. Volgens de regels moet de race voor 18.00 uur zijn beëindigd.

De mogelijkheid bestaat dat de race helemaal wordt afgelast of wordt ingekort. Als de coureurs er niet in slagen voor 18.00 uur driekwart van de beoogde afstand van de race af te leggen – in Spa zijn dat 33 ronden – dan worden de verdiende punten gehalveerd. De winnaar van de race krijgt dan niet 25 punten maar 12,5 punten. Er moeten in ieder geval twee volledige ronden worden afgewerkt om überhaupt punten te verdelen.

In de geschiedenis van de Formule 1 is het vijf keer eerder voorgekomen dat de punten werden gehalveerd vanwege een ingekorte race door de regen. De laatste keer was in 2009 bij de Grote Prijs van Maleisië.