Pérez mist door crash in opwarmronde Grote Prijs van België

De Mexicaan Sergio Pérez start zondag niet in de Grote Prijs van België in de Formule 1. De teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull crashte in de opwarmronde voor de race op het natte circuit van Spa-Francorchamps en reed zijn auto stuk tegen de vangrails.

Red Bull liet al snel aan de wedstrijdleiding weten dat de schade aan de voorkant van de auto van Pérez te groot is om nog op tijd te repareren voor de race. Pérez zou starten vanaf de zevende plek.

“Bijzonder teleurstellend”, zei teambaas Christian Horner van Red Bull tegen Sky TV. “Pérez vertelde dat hij door de opspattende regen helemaal niks zag en de controle volledig kwijtraakte. Het zijn dus bijzonder gevaarlijke omstandigheden.”

Pérez verlengde eerder deze week in Spa zijn contract met Red Bull en is volgend seizoen ook teamgenoot van Verstappen, die in de GP van België van poleposition vertrekt.