Quartararo verstevigt leiding WK in MotoGP met zege in Britse GP

De Franse wegracer Fabio Quartararo heeft op Silverstone de Grote Prijs van Groot-Brittannië gewonnen in de MotoGP en daarmee zijn leidende positie in het wereldkampioenschap verstevigd. De coureur uit het fabrieksteam van Yamaha boekte zijn vijfde zege van dit seizoen.

Quartararo nam in de vijfde van de twintig af te leggen ronden op het Engelse circuit de leiding over van de Spanjaard Pol Espargaro (Honda), die van pole was vertrokken maar geleidelijk terugviel. De Fransman nam vervolgens afstand van de rest van het veld en kwam met bijna 3 seconden voorsprong als eerste over de finish. De Spanjaard Alex Rins (Suzuki) passeerde als tweede de finish en Aleix Espargaro (Aprilia) eindigde als derde.

Zesvoudig MotoGP-kampioen Marc Márquez ging al in de eerste ronde onderuit op zijn Honda en moest de strijd staken. Hij nam de Spanjaard Jorge Martin mee in zijn val. Márquez verontschuldigde zich uitvoerig bij zijn landgenoot. “Het was volledig mijn fout en ik maak mijn excuses aan Martin. Ik was iets te enthousiast in de eerste ronde”, zei Márquez.

Quartararo liep fors uit in de WK-stand. Hij heeft nu 65 punten meer dan zijn eerste belager, titelverdediger Joan Mir. De Spaanse coureur van Suzuki kwam pas als negende over de meet. “Ik hoef nog niet aan de titel te denken, want ik wil vooral races winnen”, zei de racewinnaar. “Het is wel zo dat ik met deze voorsprong van 65 punten wat meer risico kan nemen”, aldus Quartararo, die eind juni ook de TT van Assen won.

De Nederlander Bo Bendsneyder sprokkelde 1 WK-puntje door als vijftiende te eindigen in de Moto2-race. De Australiër Remy Gardner won de race, voor de Italiaan Marco Bezzecchi en de Spanjaard Jorge Navarro.