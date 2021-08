Verstappen: het is een zege, maar zo wil je niet winnen

Max Verstappen snapte goed dat door de vele regen in Spa-Francorchamps van racen geen sprake kon zijn in de Grote Prijs van België. De coureur van Red Bull werd na enkele ronden achter de safetycar uitgeroepen tot winnaar van de kortste race ooit in de Formule 1.

“Het was ontzettend jammer dat we geen fatsoenlijke rondjes konden rijden, maar de omstandigheden maakten het te gevaarlijk”, zei de Nederlander na afloop. “Het zicht was slecht en het bleef maar regenen. Natuurlijk is het een zege, maar het is niet hoe je wilt winnen.”

Zijn teambaas Christian Horner roemde de duizenden toeschouwers, die uren bleven wachten in de stromende regen in de hoop nog wat actie te zien. “Respect voor de fans. Er is echt geprobeerd alsnog te kunnen racen. Voor Max waren de omstandigheden nog het beste, want hij reed vooraan en zag genoeg. Maar iedereen achter hem kon werkelijk niks zien door de opspattende regen.”

Lewis Hamilton, die derde werd, legde zich ook neer bij de situatie. “Niemand kan er iets aan doen, maar het was voor iedereen wel duidelijk dat het weer niet beter zou worden”, zei de regerend wereldkampioen van Mercedes. “Ze hebben ons het circuit opgestuurd om twee ronden te laten rijden, dat was het. Het is vooral spijtig voor de fans, die mensen waren fantastisch. Ik mag aannemen dat zij hun geld terugkrijgen”, aldus de Brit, die Verstappen 5 punten zag inlopen en in het wereldkampioenschap nog 3 punten voorsprong heeft.