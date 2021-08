Verstappen wint in nat België kortste Formule 1-race ooit

Max Verstappen is uitgeroepen tot winnaar van de Grote Prijs van België in de Formule 1. De Nederlandse coureur van Red Bull hoefde er niet voor te racen. Drie ronden achter de safetycar waren voldoende om zijn zesde zege van het seizoen te boeken. De race op het circuit van Spa-Francorchamps gaat de boeken in als de kortste race ooit in de hoogste klasse van de autosport.

Door de gestage regenval in de Ardennen was het niet verantwoord om voluit te rijden op het glooiende circuit. De raceleiding stelde de start met meer dan drie uur uit en durfde het toen aan om de coureurs op regenbanden een paar ronden te laten rijden. Omdat er aan de minimale eis van twee volledige ronden werd voldaan, kon een klassement worden opgemaakt.

Verstappen vertrok van poleposition en kreeg daardoor de zege min of meer cadeau. De Brit George Russell van Williams eindigde als tweede en diens landgenoot Lewis Hamilton van Mercedes werd derde.

Volgens de regels werden vanwege de korte duur de punten gehalveerd, waardoor Verstappen niet 25 punten verdiende maar 12,5 punten. Russell kreeg er 9 en Hamilton 7,5. In het kampioenschap liep Verstappen 5 punten in op regerend wereldkampioen en huidig leider Hamilton. De Limburger verkleinde zijn achterstand naar 3 punten.

Verstappen krijgt volgend weekeinde de kans om Hamilton van de koppositie te verdrijven in zijn thuisrace op Zandvoort. Na 36 jaar keert de Formule 1 dan terug op het circuit in de Noord-Hollandse duinen. Hij weet zich verzekerd van de steun van 70.000 fans.

De coureurs stonden op Spa-Francorchamps wel om 15.00 uur klaar op de startgrid, terwijl de regen met bakken uit de hemel kwam. Van racen kon geen sprake zijn. Na een half uur reden ze toch voorzichtig wat ronden achter de safetycar om de toestand van het circuit te inspecteren, maar er was door de opspattende regen nauwelijks zicht en de raceleiding besloot al gauw af te breken en de bolides de pitstraat in sturen.

Vervolgens duurde het tot 18.17 uur eer de bolides nogmaals een poging waagden op het circuit, toen de regen wat was verminderd. Het leek meer een geste naar de duizenden toeschouwers, onder wie veel fans van Verstappen, die al die uren in de stromende regen geduldig bleven wachten op actie.

Sergio Pérez ontbrak aanvankelijk in het startveld. De Mexicaanse teamgenoot van Verstappen bij Red Bull reed zijn auto kapot door een crash in de eerste verkenningsronde, nog voor de auto’s zich verzamelden op de startvakken. Het team gaf vrijwel meteen door dat de gehavende voorkant niet meer tijdig was te repareren, maar door het urenlange uitstel van de start slaagden de monteurs van Red Bull er alsnog in de bolide te herstellen. De wedstrijdleiding gaf vervolgens toestemming aan Pérez toch nog mee te doen. Hij moest wel achteraan rijden en eindigde dus als laatste.