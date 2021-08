Voormalig IOC-voorzitter Jacques Rogge is op 79-jarige leeftijd overleden. De Belg stond van 2001 tot en met 2013 aan het hoofd van het Internationaal Olympisch Comité. Hij was de achtste IOC-voorzitter.

Rogge nam als zeiler in de Finnklasse deel aan de Olympische Spelen van 1968 in Mexico, 1972 in München en 1976 in Montreal.