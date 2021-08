Goal Groeneveld net niet genoeg voor zege Villarreal op Atlético

Arnaut Danjuma Groeneveld heeft Villarreal net niet aan een zege kunnen helpen in de uitwedstrijd tegen regerend landskampioen Atlético Madrid. Groeneveld leek de matchwinner te gaan worden, maar diep in blessuretijd werkte Aïssa Mandi de bal zeer knullig in zijn eigen doel: 2-2.

Met nog een paar seconden te spelen kopte Mandi de bal na een lange pass, na miscommunicatie, langs zijn eigen doelman. De verdediger uit Algerije wilde de bal terugkoppen op zijn doelman, die juist uit zijn doel was gekomen om de bal te onderscheppen.

De 24-jarige Groeneveld, onlangs overgekomen van de Engelse club Bournemouth, had een kwartier voor tijd de 1-2 voor zijn rekening genomen. Groeneveld onderschepte een bal na een slippertje in de defensie van Atlético. De Nederlandse aanvaller kwam ten val, maar stond snel op en werd bediend door Yéremi Pino. Met rechts schoot Groeneveld, die pas 10 minuten in het veld stond, hard raak. Hij is de eerste Nederlander die in La Liga weet te scoren namens Villarreal.

Manu Trigueros had Villarreal kort na rust op voorsprong geschoten en een paar minuten later had Luis Suárez de thuisploeg op gelijke hoogte gebracht.

Voor Atlético is het het eerste puntenverlies van het seizoen na twee nipte zeges. Villarreal was het seizoen begonnen met twee doelpuntloze gelijke spelen. Zowel tegen Granada als Espanyol werd het 0-0.