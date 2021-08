Golfer Cantlay wint BMW Championship na zes extra holes

De Amerikaanse golfer Patrick Cantlay heeft het BMW Championship op zijn naam geschreven na een play-off over maar liefst zes holes. Cantlay was net als zijn landgenoot Bryson DeChambeau na vier rondes uitgekomen op een totaal van 261 slagen, 27 onder par. In de play-off hielden de twee Amerikanen lang gelijke tred.

DeChambeau liet op de eerste drie extra holes steeds kansen liggen om de winst te pakken. Op de zesde hole van de play-off viel dan eindelijk de beslissing, in het voordeel van Cantlay. De 29-jarige golfer produceerde op hole 18 een birdie, waarna DeChambeau de kans op een birdie miste.

Cantlay vierde op de baan van Caves Valley, nabij Baltimore, zijn vijfde toernooizege op de PGA Tour. Hij was eerder dit jaar al voor de tweede keer de beste op The Memorial. Met winst van het BMW Championship nestelde Cantlay zich aan kop van het klassement van de FedEx Cup. De top 30 gaat eind deze week op het Tour Championship in Atlanta strijden om de eindzege en de hoofdprijs van 15 miljoen dollar, omgerekend 12,7 miljoen euro.